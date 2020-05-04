На Кубани ожидаются сильные дожди и ливни с грозой

4 Май 2020 2020-05-04T17:06:14+03:00

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С 4 мая и до конца суток 5 мая, а также в среду в крае ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом. Также возможно шквалистое усиление ветра до 20 м/с.

На Кубани существует вероятность возникновения ЧС. Возможно подтопление территорий и сельхозугодий, резкие подъемы уровней рек, размыв берегов, активизация оползневых процессов.

ГУ МЧС по Краснодарскому краю рекомендует в этот период оставаться в доме, следить за состоянием отопительной и осветительной систем, внимательно наблюдать за окружающей обстановкой, держаться подальше от строений, использовать ветрозащитную одежду.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

- «01» - единый телефон спасения;

- «010» - с мобильных телефонов;

- 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU