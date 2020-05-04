На Кубани пограничники и спасатели патрулируют водные объекты
На Кубани пограничники и спасатели патрулируют водные объекты. Работа проводится на катерах, а также пешими группами.
- Контроль осуществляется ежедневно в плавневых зонах и территориальных водах Азовского и Черного морей. В этой работе задействовано 27 инспекторских подразделений Центра ГИМС, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
4 мая провели 8 контрольно-надзорных мероприятий на воде. В них приняли участие 19 человек и 8 патрульных судов. Проверили Ейский, Красноармейский, Приморско-Ахтарский, Славянский, Темрюкский и Щербиновский районы. Также патрулирование провели на Краснодарском водохранилище и реке Кубань в границах Краснодара.
Также пешие группы проверяют базы и сооружения для стоянок маломерных судов. Патрулирование осуществляют 21 человек личного состава и 10 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU