191 мобильная группа самоконтроля 4 мая патрулирует Краснодар

4 Май 2020 2020-05-04T19:28:19+03:00

Они следят за соблюдением режима карантина на улицах города

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Рейдовые группы в период праздничных дней продолжают патрулирование краевой столицы в усиленном режиме. Особое внимание уделяют зеленым зонам, набережным, общественным территориям.

- На 13 въездах в город 4 мая проверили 9842 автомобиля. Не дали въехать в Краснодар 253 машинам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Продолжают работу и водные патрули муниципальной «Службы спасения». На 4 катерах с 08:00 до 20:00 они контролируют обстановку вдоль берегов в микрорайоне Гидростроителей и парка «Солнечный остров», а также берег Кубани от Юбилейного микрорайона до парка 30-летия Победы.

Также мобильные группы самоконтроля 4 мая патрулируют город по 191 маршруту. В понедельник штрафы выписали 137 жителям. Еще 152 горожанам вручили уведомления о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU