День Победы 2020 в Краснодарском крае: праздничные программы в Новороссийске, Анапе и Туапсе пройдут онлайн

4 Май 2020 2020-05-04T19:20:12+03:00

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В честь 75-летия Великой Победы праздничные программы в Новороссийске, Анапе и Туапсе пройдут онлайн.

Так, трансляции из городов воинской славы будут вестись на сайтах государственных учреждений и в социальных сетях. В Новороссийске 9 мая в 17:00 пройдет праздничный концерт с историческими хрониками и видеозарисовками о современном городе. Его покажет ютуб-канал муниципального телевидения. Во дворах многоэтажек высавят аудиоаппаратуру и все желающие с балконов смогут спеть песни военных лет.

- В Анапе в рамках проекта «Герои Победы» запланирован показ видеосюжетов о Героях Советского Союза и кавалерах ордены Славы. 9 мая состоится премьера видеоклипа песни «С Днем Победы» в исполнении артистов городского театра, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Туапсе пройдет аудиоконцерт. В эфире муниципального телевидения выйдут архивные материалы – интервью с ветеранами ВОВ, а также фильмы о городе воинской славы.

9 мая жителей Кубани ждут виртуальные вахты памяти, киномарафоны, акции «Георгиевская лента», «Бессмертный полк». Также артисты и волонтеры поздравят ветеранов с Днем Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU