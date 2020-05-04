Краснодарский блогер рассказал о вымогательстве взятки в аэропорту города в период карантина

4 Май 2020 2020-05-04T20:17:43+03:00

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Краснодарский блогер Кирилл Гурьев снял видео, на котором рассказал о вымогательстве в аэропорту и опубликовал его в сети. Запись находится на его личной странице.

Мужчина рассказывает, что его друг недавно прилетел в Краснодар из Томска. Затем ему нужно было ехать в Ейск, к жене и ребенку. Но без прописки в Краснодаре он мог провести 14 дней в обсерваторе.

Блогер рассказал, что сотрудница аэропорта предложила его другу за взятку избежать изолятора. За 9 тысяч рублей девушка оформила мужчину как транзитного пассажира. Далее ему пришлось отдать еще 8 тысяч рублей, но уже таксисту с красным спецпропуском, чтобы поехать в Ейск.

В аэропорту Краснодар отреагировали на заявление блогера.

- На сегодняшний момент нет ни одного доказательства или подтверждения, касающегося нарушения режима перевозки пассажиров или каких-либо связанных с этим злоупотреблений, имеющих отношение к аэропорту или его сотрудникам. Мы оставляем за собой право использовать все юридические способы для защиты своей репутации, - сообщили «Южным делам» в пресс-службе краснодарского аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU