2020-05-05T08:28:23+03:00
Общество

Отделение Брюховецкой центральной районной больницы закрыли на карантин

Коронавирусную инфекцию выявили у одного из пациентов
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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3 мая инфекционное отделение Брюховецкой центральной районной больницы закрыли на карантин. Как сообщает Оперативный штаб Краснодарского края, опасную инфекцию выявили у одного из пациентов медицинского учреждения.

Решение о закрытии отделения было принято администрацией больницы совместно с Управлением Роспотребнадзора по краю. Изолировали 25 человек – всех контактировавших с заболевшим сотрудников и пациентов. У них взяли забор биоматериалов на коронавирус, состояние здоровья удовлетворительное, симптомов заболевания нет.

Остальные отделения Брюховецкой ЦРБ продолжает работать в штатном режиме и также принимают пациентов. Амбулаторию врача общей практики на время перепрофилируют в инфекционное отделение на 12 коек.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в Новороссийске из-за коронавируса на карантин закрыли урологическое отделение горбольницы. 71-летний пациент и два врача сдали положительный тест на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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