5 Май 2020 2020-05-05T09:17:25+03:00

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Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил журналистов Кубани с профессиональным праздником. Он пожелал работникам СМИ новых достижений и жизнеутверждающих новостей.

Вениамин Кондратьев отметил, что в редакциях региональных СМИ всегда работали и продолжают трудиться творческие, талантливые люди, неравнодушные, искренне переживающие за судьбу родного края и страны.

Сейчас усилилось внимание к региональным телерадиокомпаниям, печатным и Интернет-изданиям. Жители края, которые остаются дома, все чаще обращаются к СМИ за новостями.

- Вы уже не только «зеркало», отображающее жизнь, от вас во многом зависит сохранение стабильности и спокойствия на Кубани, - подчеркнул губернатор.

Вениамин Кондратьев пожелал журналистам новых профессиональных успехов и достижений.

ИСТОЧНИК KP.RU