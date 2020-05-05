Вениамин Кондратьев поздравил журналистов Кубани с профессиональным праздником
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил журналистов Кубани с профессиональным праздником. Он пожелал работникам СМИ новых достижений и жизнеутверждающих новостей.
Вениамин Кондратьев отметил, что в редакциях региональных СМИ всегда работали и продолжают трудиться творческие, талантливые люди, неравнодушные, искренне переживающие за судьбу родного края и страны.
Сейчас усилилось внимание к региональным телерадиокомпаниям, печатным и Интернет-изданиям. Жители края, которые остаются дома, все чаще обращаются к СМИ за новостями.
- Вы уже не только «зеркало», отображающее жизнь, от вас во многом зависит сохранение стабильности и спокойствия на Кубани, - подчеркнул губернатор.
Вениамин Кондратьев пожелал журналистам новых профессиональных успехов и достижений.
ИСТОЧНИК KP.RU