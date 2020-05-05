2020-05-05T09:48:13+03:00
Общество

На Кубани следователи оказывают адресную помощь гражданам, оказавшимся в трудной ситуации

Они это делают в рамках акции «Без внимания не останутся»
Александра ПОДУШКО
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Фото: СУ СК РФ по краюФото: СУ СК РФ по краю
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На Кубани следователи оказывают помощь нуждающимся гражданам, находящимся в режиме самоизоляции. Во всех районах края сотрудники ведомства не остаются равнодушными к трудностям жителей. Это они делают в рамках акции «Без внимания не останутся».

Фото: СУ СК РФ по краю

Фото: СУ СК РФ по краю

Так, старший следователь по Крымскому району Гамлет Архипенко не остался в стороне. Он узнал о малоимущих многодетных семьях, проживающих на территории Абинска. Находясь в отпуске, он купил продуктовые наборы и бесконтактным способом передал их нуждающимся. Он посетил 20 семей.

- Сотрудники следственного управления по краю и дальше продолжат работу по оказанию помощи нуждающимся в ней гражданам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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