В Новороссийске на улице нашли шестиклассника, допившегося до состояния комы
В Новороссийске на Анапском шоссе нашли 13-летнего подростка без сознания. Прибывшие на место медики скорой помощи диагностировали у ребенка тяжелую интоксикацию, он был в коме.
В детской горбольнице определили, что причиной такого тяжелого состояния мальчика стало употребление алкоголя.
Врачи в течение нескольких дней приводили школьника в чувства, а обстоятельствами, при которых он напился занимаются сотрудники полиции по делам несовершеннолетних.
- По предварительной информации, ребенок из обычной семьи, на учетах ранее не состоял, - рассказал «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.
На сегодняшний день известно .что подростка выписали из больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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