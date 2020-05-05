2020-05-05T10:00:12+03:00
Общество

В Новороссийске на улице нашли шестиклассника, допившегося до состояния комы

Медикам удалось спасти подростка
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Медики спасли подростка от сильнейшей интоксикацииМедики спасли подростка от сильнейшей интоксикации
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В Новороссийске на Анапском шоссе нашли 13-летнего подростка без сознания. Прибывшие на место медики скорой помощи диагностировали у ребенка тяжелую интоксикацию, он был в коме.

В детской горбольнице определили, что причиной такого тяжелого состояния мальчика стало употребление алкоголя.

Врачи в течение нескольких дней приводили школьника в чувства, а обстоятельствами, при которых он напился занимаются сотрудники полиции по делам несовершеннолетних.

- По предварительной информации, ребенок из обычной семьи, на учетах ранее не состоял, - рассказал «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

На сегодняшний день известно .что подростка выписали из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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