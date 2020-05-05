5 Май 2020 2020-05-05T10:13:24+03:00

В Белореченском районе мужчина украл телефон у собутыльника Фото: Архив "КП"

Ущерб составил более 10 тысяч рублей

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В дежурную часть по Белореченскому району обратился местный житель. Мужчина рассказал, что у него пропал телефон стоимостью более 10 тысяч рублей.

- Правоохранители опросили возможных очевидцев, составили ориентировку на розыск подозреваемого. Вскоре задержали 43-летнего ранее судимого жителя Апшеронска, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что после совместного распития алкоголя, мужчина похитил у потерпевшего его телефон. Смартфон он продал, деньгами он распорядился по своему усмотрению.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU