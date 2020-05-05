Больницу в станице Старовеличковской закрыли на карантин из-за коронавируса

5 Май 2020 2020-05-05T12:36:47+03:00

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5 мая стало известно, что больница в станице Старовеличковской закрылась на карантин. Причиной тому, как и в других районах края, стал коронавирус. Инфекцию выявили у одного из медработников.

Как оказалось, еще 28 апреля сотрудник филиала Калининской ЦРБ получил положительный тест на коронавирус.

- В этот же день, чтобы не допустить распространения инфекции, хирургическое, гинекологическое, родильное и приемное отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации приостановили прием и выписку пациентов, - пояснили в оперативном штабе Краснодарского края. - Такой же режим работы и у терапевтического отделения участковой больницы.

Сейчас в филиале ЦРБ на обсервации находится 23 медика, 39 пациентов и пять новорожденных.

- В терапевтическом отделении участковой больницы станицы – 11 пациентов и восемь сотрудников, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Кубани. - Часть медработников остаются на самоизоляции дома.

Состояние у пациентов оценивают как удовлетворительное. У всех взяты анализы на коронавирус. Сейчас идут лабораторные исследования.

Позже стало известно, что 2 мая 11 сотрудников филиала ЦРБ станицы Старовеличковской, находящихся на самоизоляции дома, также заболели. У всех обнаружена коронавирусная инфекция. Сейчас они госпитализированы в Красноармейскую ЦРБ, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU