2020-05-05T11:12:53+03:00
Общество

В Новороссийске появилось граффити с портретом Цезаря Куникова

Всего в городе-курорте запланировано нанести порядка 10 патриотических рисунков
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация НовороссийскаФото: администрация Новороссийска
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В Новороссийске молодые художники из Краснодара реализуют масштабный патриотический проект «Стена Победы». В условиях пандемии реализация работа значительно усложнилась.

- В честь 75-летия Победы символично и правильно в городе-герое реализовать такой проект. Для продолжения его реализации ребят обязательно поддержим, обеспечим всем необходимым, - отметил глава города Игорь Дяченко.

- Работу над портретом героического майора Цезаря Куникова, возглавившего в феврале 1943 года десантную операцию на Малой земле, завершили 4 мая. Рисунок появился на фасаде дома № 9 на одноименной улице, - отметили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Как рассказали художники, самое сложное в их работе – это привязать рисунок к координатной плоскости, соблюсти пропорции, чтобы геометрически верно была расположена каждая деталь.

Всего в Новороссийске запланировано сделать порядка 10 патриотических граффити-рисунков в рамках проекта «Стена Победы». Завершится проект работами, которые нанесут на фасады многоэтажек, расположенных по проспекту Ленина. Здесь появятся изображение «Родина-Мать зовет!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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