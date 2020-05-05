В Новороссийске появилось граффити с портретом Цезаря Куникова

5 Май 2020 2020-05-05T11:12:53+03:00

Всего в городе-курорте запланировано нанести порядка 10 патриотических рисунков

Изменить размер текста: A A

В Новороссийске молодые художники из Краснодара реализуют масштабный патриотический проект «Стена Победы». В условиях пандемии реализация работа значительно усложнилась.

- В честь 75-летия Победы символично и правильно в городе-герое реализовать такой проект. Для продолжения его реализации ребят обязательно поддержим, обеспечим всем необходимым, - отметил глава города Игорь Дяченко.

- Работу над портретом героического майора Цезаря Куникова, возглавившего в феврале 1943 года десантную операцию на Малой земле, завершили 4 мая. Рисунок появился на фасаде дома № 9 на одноименной улице, - отметили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Как рассказали художники, самое сложное в их работе – это привязать рисунок к координатной плоскости, соблюсти пропорции, чтобы геометрически верно была расположена каждая деталь.

Всего в Новороссийске запланировано сделать порядка 10 патриотических граффити-рисунков в рамках проекта «Стена Победы». Завершится проект работами, которые нанесут на фасады многоэтажек, расположенных по проспекту Ленина. Здесь появятся изображение «Родина-Мать зовет!».

ИСТОЧНИК KP.RU