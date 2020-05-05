В Сочи произошла авария на водоводе в поселке Лоо
В сочинском поселке Лоо произошел порыв водовода диаметром 600 мм. На месте аварии, на улице Таллиннской, ведутся ремонтные работы. Около 1000 жителей поселка остались без водоснабжения.
- Ориентировочно ремонт продлиться до 15:00. Об окончании работ будет сообщено дополнительно, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе МУП Сочи «Водоканал».
В работах задействованы пять сотрудников водоканала и одна единица специальной техники.
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