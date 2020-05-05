2020-05-05T11:28:13+03:00
Общество

В Сочи произошла авария на водоводе в поселке Лоо

Около 1000 жителей остались без воды
Юлия БАРАНОВА
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На месте аварии, на улице Таллиннской, ведутся ремонтные работы. Фото пресс-службы МУП Сочи «Водоканал»На месте аварии, на улице Таллиннской, ведутся ремонтные работы. Фото пресс-службы МУП Сочи «Водоканал»
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В сочинском поселке Лоо произошел порыв водовода диаметром 600 мм. На месте аварии, на улице Таллиннской, ведутся ремонтные работы. Около 1000 жителей поселка остались без водоснабжения.

- Ориентировочно ремонт продлиться до 15:00. Об окончании работ будет сообщено дополнительно, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе МУП Сочи «Водоканал».

В работах задействованы пять сотрудников водоканала и одна единица специальной техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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