5 Май 2020 2020-05-05T11:37:36+03:00

В Усть-Лабинске мужчина угнал машину и сдал ее в пункт приема металла Фото: Архив "КП"

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В правоохранительные органы Усть-Лабинского района с сообщением о пропаже отечественного автомобиля обратился местный житель. Он рассказал, что оставил машину около своего дома, а утром не обнаружил ее. Ущерб составил около 40 тысяч рублей.

- Вскоре полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. 29-летнего местного жителя доставили в отдел полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как рассказал злоумышленник, он похитил автомобиль и сдал его в пункт приема металла, отбуксировав его туда на своей машине. Полученные деньги уже успел потратить.

За кражу на мужчину завели уголовное дело. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU