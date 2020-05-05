В обсерваторы города из аэропорта Краснодара 4 мая отправили 17 пассажиров
В Краснодар 4 мая прибыли 308 человек. В течение дня аэропорт краевой столицы принял 6 рейсов - из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Махачкалы.
Всем прилетевшим измерили температуру и выдали предписание о необходимости самоизоляции. На 14 дней в обсерваторы отправили 17 человек. Это жители других регионов страны.
- Вернувшиеся из поездки жители региона должны будут также соблюдать обязательный 14-дневный карантин, но уже дома, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Прибывающие в Краснодарский край всеми видами транспорта из других регионов, за исключением Республики Адыгея, обязаны немедленно сообщать об этом на «горячую линию» по телефонам: 8-800-2000-366, 8-918-677-49-89.
ИСТОЧНИК KP.RU