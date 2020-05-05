2020-05-05T12:46:46+03:00
Общество

В акватории Новороссийска провели замену плавучих предостерегающих знаков

Также оценили их плавучесть и функционирование системы энергообеспечения
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация НовороссийскаФото: администрация Новороссийска
Изменить размер текста:

Экипаж малого гидрографического судна мгс «ГС-402» Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота завершил работы по замене плавучих предостерегающих знаков.

- Так, провели проверку соответствия навигационных знаков стандартам, предъявляемым Международной Ассоциацией маячных служб, оценили их плавучесть и функционирование системы энергообеспечения, - отметили в пресс-службе администрации Новороссийска.

В отдельных заменили части светооптических аппаратов и аккумуляторов, а в некоторых плавучие знаки обновили полностью.

- Такие работы необходимы для обеспечения безопасности мореплавания кораблей Черноморского флота и гражданского судоходства в акватории порта Новороссийск, -сообщает Отдел информационного обеспечения Черноморского региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24