В акватории Новороссийска провели замену плавучих предостерегающих знаков

5 Май 2020 2020-05-05T12:46:46+03:00

Также оценили их плавучесть и функционирование системы энергообеспечения

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Экипаж малого гидрографического судна мгс «ГС-402» Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота завершил работы по замене плавучих предостерегающих знаков.

- Так, провели проверку соответствия навигационных знаков стандартам, предъявляемым Международной Ассоциацией маячных служб, оценили их плавучесть и функционирование системы энергообеспечения, - отметили в пресс-службе администрации Новороссийска.

В отдельных заменили части светооптических аппаратов и аккумуляторов, а в некоторых плавучие знаки обновили полностью.

- Такие работы необходимы для обеспечения безопасности мореплавания кораблей Черноморского флота и гражданского судоходства в акватории порта Новороссийск, -сообщает Отдел информационного обеспечения Черноморского региона.

ИСТОЧНИК KP.RU