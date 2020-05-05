В акватории Новороссийска провели замену плавучих предостерегающих знаков
Экипаж малого гидрографического судна мгс «ГС-402» Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота завершил работы по замене плавучих предостерегающих знаков.
- Так, провели проверку соответствия навигационных знаков стандартам, предъявляемым Международной Ассоциацией маячных служб, оценили их плавучесть и функционирование системы энергообеспечения, - отметили в пресс-службе администрации Новороссийска.
В отдельных заменили части светооптических аппаратов и аккумуляторов, а в некоторых плавучие знаки обновили полностью.
- Такие работы необходимы для обеспечения безопасности мореплавания кораблей Черноморского флота и гражданского судоходства в акватории порта Новороссийск, -сообщает Отдел информационного обеспечения Черноморского региона.
ИСТОЧНИК KP.RU