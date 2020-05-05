В Анапе высадили цветы на памятниках военной истории
По поручению главы Анапы Юрия Полякова в городе продолжаются работы по благоустройству памятников.
На братской могиле на углу улиц Советской и Ленина была увеличена площадь цветников, заменили часть газонов и декоративную мраморную крошку. Также здесь появился новый цветочный орнамент в виде ордена Отечественной войны.
- В Сквере боевой славы убрали сухие деревья, посадили новые хвойные. Теперь специалисты «Зеленстроя» выкашивают газоны и стригут живые изгороди. Возле Вечного огня высадили живые цветы, - отметили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.
День Победы все мемориалы и братские могилы Анапы встретят обновлёнными.
ИСТОЧНИК KP.RU
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