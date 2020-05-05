В Гулькевичском районе пьяный мужчина без прав сел за руль
В Гулькевичском районе полицейские для проверки документов остановили автомобиль марки Volvo. За рулем находился 39-летний местный житель. Водитель был пьян, что подтвердило проведенное медицинское освидетельствование.
Как выяснилось, 39-летний местный житель ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное нарушение ПДД. Тогда решением суда ему было назначено наказание в виде 360 часов обязательных работ с лишением прав на 3 года.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию). Ему грозит до двух лет тюрьмы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU