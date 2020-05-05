5 Май 2020 2020-05-05T13:49:22+03:00

В Гулькевичском районе пьяный мужчина без прав сел за руль Фото: Архив "КП"

Теперь он может на 2 года попасть в тюрьму

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В Гулькевичском районе полицейские для проверки документов остановили автомобиль марки Volvo. За рулем находился 39-летний местный житель. Водитель был пьян, что подтвердило проведенное медицинское освидетельствование.

Как выяснилось, 39-летний местный житель ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное нарушение ПДД. Тогда решением суда ему было назначено наказание в виде 360 часов обязательных работ с лишением прав на 3 года.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию). Ему грозит до двух лет тюрьмы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU