2020-05-05T13:49:22+03:00
Происшествия

В Гулькевичском районе пьяный мужчина без прав сел за руль

Теперь он может на 2 года попасть в тюрьму
Александра ПОДУШКО
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В Гулькевичском районе пьяный мужчина без прав сел за рульВ Гулькевичском районе пьяный мужчина без прав сел за рульФото: Архив "КП"
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В Гулькевичском районе полицейские для проверки документов остановили автомобиль марки Volvo. За рулем находился 39-летний местный житель. Водитель был пьян, что подтвердило проведенное медицинское освидетельствование.

Как выяснилось, 39-летний местный житель ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное нарушение ПДД. Тогда решением суда ему было назначено наказание в виде 360 часов обязательных работ с лишением прав на 3 года.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию). Ему грозит до двух лет тюрьмы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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