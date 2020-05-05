Бомж в Сочи угнал велосипед

5 Май 2020 2020-05-05T14:14:44+03:00

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В дежурную часть отдела полиции Лазаревского района УВД по городу Сочи с заявлением обратился 35-летний житель районного центра. Он рассказал, что не смог обнаружить в подъезде дома свой велосипед «HORN TONY TYD», который он обычно там оставлял.

Соседи рассказали владельцу двухколесного транспорта, что велосипед увел неизвестный, весьма неопрятно одетый мужчина.

Оперативники по имеющимся приметам задержали подозреваемого в краже на одной из улиц Сочи.

Задержанным оказался 36-летний бездомный мужчина.

В отделе полиции он признался в краже. Увидев оставленный в подъезде без присмотра велосипед, бомж, уставший передвигаться пешком, решил похитить транспорт.

Сейчас по факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи - до пяти лет лишения свободы.

- В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу,- сообщает пресс-служба УВД Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU