Детский лагерь "Орленок" в Туапсинском районе готовится к большому сезону

5 Май 2020 2020-05-05T15:33:38+03:00

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Из-за распространения коронавирусной инфекции четвёртая и пятая смены в «Орлёнке» были перенесены на осенне-зимний период. Всего в апреле и мае планировалось проведение 14 проектов с участием свыше 2000 ребят.

Сейчас Всероссийский детский центр продолжает подготовку к большому летнему сезону. Здесь проводится капитальный ремонт дорог и площадей, ливневой системы, а также устройство наружного освещения. Все эти работы планируют завершить к 25 мая.

Кроме того, под патронатом Управления делами Президента РФ проходит реконструкция всех видов наружных инженерных сетей: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение. Работы полностью завершатся к 2022 году.

- Так сложилось, что в этом году «Орлёнок» впервые за 60 лет своей истории не принял ребят. Это вынужденная мера, направленная, в первую очередь, на сохранение здоровья детей. Но мы не теряем время. Проводим ремонт зданий и сооружений детских лагерей, тротуаров, площадей и сетей. Под контролем и при участии Управления делами Президента РФ продолжается возведение нового образовательного пространства – Общественного центра, где разместятся многочисленные учебные кабинеты, кинозал на 720 мест, столовая детского лагеря «Олимпийская деревня», медпункт, библиотека, выставочный зал и музыкальный салон. Общая площадь этого здания 11,5 тысяч квадратных метров. Работы по его возведению выходят на финишную прямую. Срок сдачи в этом году. Хочу отметить, что специалисты, задействованные на всех объектах, соблюдают все необходимые меры предосторожности в условиях распространения коронавирусной инфекции и работают под строгим контролем, — прокомментировал директор «Орлёнка» Александр Джеус.

ИСТОЧНИК KP.RU