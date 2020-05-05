Град с дождем ударил по городам Кубани

5 Май 2020 2020-05-05T15:58:09+03:00

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Как писала «Комсомольская правда»-Кубань», 4 и 5 мая 2020 года в Краснодарском крае ожидаются обильные дожди и ливни с грозами и градом. 5 мая прогноз синоптиков подтвердился – в центральных районах региона вместе с дождем, принесшим ветер, выпал град среднего размера.

В Тимашевском районе ледяной дождь шел в течение пяти минут с разной силой, но тут же таял на земле. После града около десяти минут лил сильный дождь. Затем выпадение осадков закончилось, из-за туч выглянуло яркое солнце. Стоит отметить, что черные тучи не один день кружат над центральной частью Кубани, ранее дождь был на азовском побережье.

Экстренное предупреждение по непогоде от МЧС региона действует до конца суток 5 мая. В ведомстве отмечают, что из-за обильных дождей есть вероятность возникновения ЧС. Возможно подтопление территорий и сельхозугодий, резкие подъемы уровня рек, а также размыв берегов.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

- «01» - единый телефон спасения;

- «010» - с мобильных телефонов;

- 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU