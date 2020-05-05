На Кубани фермеры ежедневно продают около 70 тонн овощей

5 Май 2020 2020-05-05T16:47:10+03:00

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В Краснодарском крае начался сезон ранних овощей. На прилавках кубанских производителей появилась первая клубника. По словам министра сельского хозяйства региона Федора Дереки, ежедневно фермеры продают около 70 тонн свежих овощей.

- Сейчас началась активная уборка раннеспелых овощей и ягод. Техники и работников для этого фермерам хватает. В случае необходимости минсельхоз и районные управления сельского хозяйства выдают агропредприятиям спецпропуски для сотрудников, – заявил глава ведомства.

Однако самым острым вопросом остается реализация собранной продукции.

- Некоторые мелкие фермерские хозяйства сориетировались и перешли на онлайн-торговлю, - сообщил глава минсельхоза. - Для кого-то карантин стал поводом наладить продаже овощей и ягод через сельхозкооперативы.

Напомним, в профильном ведомстве предлагают помощь с этими и другими вопросами, если обратиться на горячую линию Центра компетенций 8(928)468-84-49.

ИСТОЧНИК KP.RU