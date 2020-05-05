Радио «Комсомольская правда» - Кубань» проведет марафон «Рок против вируса»

5 Май 2020 2020-05-05T18:09:34+03:00

Слушайте нас на 91.0 FM в Краснодаре и 89.5 FM в Анапе Фото: Архив "КП"

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Уже больше месяца прошло с начала карантина в Краснодарском крае. Врачи работают круглыми сутками, полиция ищет тех, кто рискует своим и чужим здоровьем слоняясь по улице, а рядовые кубанцы уже откровенно устали сидеть по домам. Тем не менее, это сейчас необходимо.

Так давайте дадим бой вирусу! Давайте разбавим скуку одинаковых дней хорошей музыкой! Давайте поблагодарим врачей за их тяжелый труд, а также волонтеров и всех, кто не равнодушен к проблемам жителей края!

Радио «Комсомольская правда» в Краснодаре проведет марафон «Рок против вируса». Будет много музыки и много историй о добрых сердцах и помощи.

Марафон пройдет 7 мая, в День радио, с 11:00 до 14:00.

- Людям сейчас очень не хватает оптимизма, хорошего настроения и веры в светлое будущее, которое обязательно придет, - уверен шеф-редактор радио «Комсомольская правда» - Кубань» Егор Казаков. – Этим марафоном мы решили сказать «спасибо» всем медикам, ведь они сейчас на передовой. Еще очень хотим показать, что люди в Краснодарском крае отзывчивые и помогают другим в беде.

Хорошее настроение мы поручим: яркой певице НеКатюше, харизматичному Павлу Иваницкому, и атмосферной группе «Львов-Белов».

Слушайте нас на 91.0 FM в Краснодаре и 89.5 FM в Анапе.

ИСТОЧНИК KP.RU