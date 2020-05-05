На Кубани началось строительство школы

5 Май 2020 2020-05-05T17:57:22+03:00

Ее готовность в Кореновском районе составляет 20 процентов

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В Кореновском районе Краснодарского края началось строительство школы. В ней запланировано 550 мест для учеников. На возведение образовательного учреждения направлено более 560 млн рублей.

- Стройка стартовала еще в прошлом году. В этом году школу планируют сдать, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе департамента строительства Краснодарского края.

Сейчас на работах задействованы 62 человека. Они трудятся в строгом соответствии с санитарными мерами Роспотребнадзора.

Стены будущей школы уже возведены, сейчас рабочие укладывают внутри лестничные пролеты. Готовность работ - 20 процентов.

В профильном департаменте, заказчике школы, предлагают следить за ходом стройки онлайн. Благодаря установленным камерам видеонаблюдения, у всех делающих появилась такая возможность.

Напомним, в условиях карантина, согласно постановлению губернатора региона, строительство социально значимых объектов не запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU