На Кубани началось строительство школы
В Кореновском районе Краснодарского края началось строительство школы. В ней запланировано 550 мест для учеников. На возведение образовательного учреждения направлено более 560 млн рублей.
- Стройка стартовала еще в прошлом году. В этом году школу планируют сдать, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе департамента строительства Краснодарского края.
Сейчас на работах задействованы 62 человека. Они трудятся в строгом соответствии с санитарными мерами Роспотребнадзора.
Стены будущей школы уже возведены, сейчас рабочие укладывают внутри лестничные пролеты. Готовность работ - 20 процентов.
В профильном департаменте, заказчике школы, предлагают следить за ходом стройки онлайн. Благодаря установленным камерам видеонаблюдения, у всех делающих появилась такая возможность.
Напомним, в условиях карантина, согласно постановлению губернатора региона, строительство социально значимых объектов не запрещено.
ИСТОЧНИК KP.RU