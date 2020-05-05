В Краснодаре ищут 70-летнего мужчину с тростью

5 Май 2020 2020-05-05T18:51:47+03:00

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В Краснодаре разыскивают Валерия Егоянца 1951 года рождения. Он ушел из дома на улице Митрофана Седина и до сих пор его местонахождение неизвестно.

На вид Валерию Егоянцу 70 лет, он слегка хромает и ходит с тростью. Рост пропавшего мужчины 160-165 сантиметров. Он худощавого телосложения и кавказской внешности. Волосы Валерия коротко стрижены, имеются небольшие залысины в области лба.

При ходьбе Валерий отставляет в сторону руку.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении мужчины, убедительная просьба незамедлительно сообщить об этом в отдел полиции (Центральный округ) Управления МВД России по городу Краснодару (адрес: г. Краснодар, ул. Садовая, д. 110) или по телефонам: 8(861) 255-78-66, 8(928) 357-000-7, либо 102.

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ИСТОЧНИК KP.RU