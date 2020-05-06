Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 6 мая 2020 года снова увеличилось на 97 человек

6 Май 2020 2020-05-06T10:39:06+03:00

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае растет каждый день

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Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае продолжает расти. За минувшие 24 часа прибавка в числе заразившихся составила 97 человек. Таким образом, с начала пандемии на Кубани зарегистрировано уже 1534 заразившихся. Такие данные приводит оперативный штаб.

Пациентам оказывается полный комплекс медицинской помощи: больницы обеспечены медтехникой и лекарствами.

- Кроме того, за последние сутки в России подтвержден 10 559 случаев коронавируса, - сообщают в оперштабе. - За сутки умерло 86 человек с подтвержденным диагнозом.

Известно также, что выписаны 1462 человека - у них результаты теста отрицательные.

Напомним, карантин в Краснодарском крае продлен до 12 мая. Все это время продолжит действовать пропускной режим для грaждан и трaнспорта. Внутри муниципaлитетов возможно передвижение без пропусков только с 10 до 16 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU