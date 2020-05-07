В Краснодаре вейкбордисты рассекают по реке Кубань во время карантина

7 Май 2020 2020-05-07T10:48:19+03:00

Кроме походов на шашлыки, появились и другие способы нарушать самоизоляцию. Фото: u23.ru

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В кубанской столице режим карантина продолжает действовать до 12 мая. Но, несмотря на ограничения, многим краснодарцам дома не сидится. Как сообщают «Южные дела», очередных нарушителей заметили горожане из окон многоэтажки. На реке Кубань несколько человек занимались вейкбордингом (экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки - Авт.)

Очевидцы сняли на видео нарушителей карантина и загрузили ролик в соцсети. Но, похоже, любителям экстремальных развлечений повезло - с «коронавирусными» патрулями они не встретились.

Напомним, в городе продолжают дежурить водные патрули муниципальной «Службы спасения». На четырех катерах с 08:00 до 20:00 они контролируют обстановку вдоль берегов на Гидрострое и парка «Солнечный остров», а также берег Кубани от Юбилейного до парка 30-летия Победы и дальше до Яблоновского моста. Нарушителей наказывают рублем.

ИСТОЧНИК KP.RU