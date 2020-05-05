В Краснодаре 5 мая за нарушение карантина оштрафовали 187 человек

5 Май 2020 2020-05-05T23:48:28+03:00

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На майских праздниках «коронавирусные» патрули в Краснодаре работают в усиленном режиме. На улицах кубанской столицы дежурят 197 мобильных групп самоконтроля. Особое внимание уделяют местам, куда горожане чаще всего любят отправляться на прогулку - скверы, набережные и спальные районы.

- Как и прежде, у пешеходов и водителей проверяют пропуска, а также узнают причину их нахождения на улице, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации.

«Коронавирусные» патрули в основном ведут разъяснительную работу. Однако если фиксируют грубое нарушение режима, наказывают рублем. Всего 5 мая за несоблюдение мер самоизоляции выписали 187 штрафов, еще 217 горожан получили предупреждение.

Продолжают работу и карантинные посты. За последние сутки на 13 въездах в город правоохранители проверили 13025 машин, 272 авто развернули из-за отсутствия пропуска.

- Кроме того, продолжают дежурить и водные патрули муниципальной «Службы спасения», - добавляют в мэрии.

На четырех катерах с 08:00 до 20:00 они контролируют обстановку вдоль берегов на Гидрострое и парка «Солнечный остров», а также берег Кубани от Юбилейного до парка 30-летия Победы и дальше до Яблоновского моста.

ИСТОЧНИК KP.RU