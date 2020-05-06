На Кубани сотрудники МЧС проводят дезинфекцию социально-значимых объектов

6 Май 2020 2020-05-06T07:35:57+03:00

Это делают при помощи ранцевых установок пожаротушения и спецтехники

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ГУ МЧС России по Краснодарскому краю держит на особом контроле профилактическую работу из-за со сложной эпидемиологической обстановки в регионе. Проводятся мероприятия по недопущению заболевания личного состава, обработке спецтехники и зданий во всех подразделениях ведомства.

- Также продолжается дезинфекция социально-значимых объектов. Обработку проводят при помощи ранцевых установок пожаротушения и спецтехники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

Сотрудники 14 пожарно-спасательного отряда проводят работу по недопущению возгораний в населенных пунктах Тихорецкого района в жилом секторе. Они оставляют памятки по соблюдению правил пожарной безопасности в почтовых ящиках жителей.

Также на водных объектах спасатели патрулируют на катерах и пешими группами. Контроль осуществляется ежедневно в кубанских плавневых зонах и территориальных водах Азовского и Черного морей. В этой работе задействовано 27 инспекторских подразделений Центра ГИМС.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю находится в режиме повышенной готовности, а проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий осуществляется на систематической основе.

ИСТОЧНИК KP.RU