2020-05-06T07:35:57+03:00
Общество

На Кубани сотрудники МЧС проводят дезинфекцию социально-значимых объектов

Это делают при помощи ранцевых установок пожаротушения и спецтехники
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС по краюФото: ГУ МЧС по краю
Изменить размер текста:

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю держит на особом контроле профилактическую работу из-за со сложной эпидемиологической обстановки в регионе. Проводятся мероприятия по недопущению заболевания личного состава, обработке спецтехники и зданий во всех подразделениях ведомства.

- Также продолжается дезинфекция социально-значимых объектов. Обработку проводят при помощи ранцевых установок пожаротушения и спецтехники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

Сотрудники 14 пожарно-спасательного отряда проводят работу по недопущению возгораний в населенных пунктах Тихорецкого района в жилом секторе. Они оставляют памятки по соблюдению правил пожарной безопасности в почтовых ящиках жителей.

Также на водных объектах спасатели патрулируют на катерах и пешими группами. Контроль осуществляется ежедневно в кубанских плавневых зонах и территориальных водах Азовского и Черного морей. В этой работе задействовано 27 инспекторских подразделений Центра ГИМС.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю находится в режиме повышенной готовности, а проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий осуществляется на систематической основе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани сотрудники МЧС проводят дезинфекцию социально-значимых объектов
В Краснодаре 5 мая за нарушение карантина оштрафовали 187 человек
В Краснодаре ищут 70-летнего мужчину с тростью
На Кубани началось строительство школы
Радио «Комсомольская правда» - Кубань» проведет марафон «Рок против вируса»
На Кубани фермеры ежедневно продают около 70 тонн овощей
В Сочи в аварии на кладбище погиб пассажир иномарки
Град с дождем ударил по городам Кубани
Детский лагерь "Орленок" в Туапсинском районе готовится к большому сезону
Бомж в Сочи угнал велосипед
В Гулькевичском районе пьяный мужчина без прав сел за руль
В Анапе высадили цветы на памятниках военной истории
В акватории Новороссийска провели замену плавучих предостерегающих знаков
Больницу в станице Старовеличковской закрыли на карантин из-за коронавируса
В обсерваторы города из аэропорта Краснодара 4 мая отправили 17 пассажиров
В Усть-Лабинске мужчина угнал машину и сдал ее в пункт приема металла
В Сочи произошла авария на водоводе в поселке Лоо