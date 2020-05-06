Власти Анапы опровергли фейк о праздничном шествии в городе в День Победы

6 Май 2020 2020-05-06T10:21:03+03:00

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В Сети появилось сообщение о якобы запланированном на 9 мая шествии в Анапе. В нем сообщалось, что колонна пройдет от школы № 5 на улице Крымской до мемориала Вечный огонь.

В мэрии официально заявили, что эта информация ложная.

- В этом году в связи с мерами по противодействию распространению опасной инфекции ни в Анапе, ни в других городах страны массовых мероприятий 9 мая не запланировано, - отметили на официальной странице администрации города в Instagram.

Все шествия пройдут позже, как только наладится эпидемиологическая обстановка.

- Не подвергайте свою жизнь опасности. Пожалуйста, оставайтесь дома, - добавили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU