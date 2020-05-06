В Курганинском районе у мужчины украли деньги с банковской карты

6 Май 2020 2020-05-06T09:22:44+03:00

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В полицию Курганинского района обратился житель села Вольного республики Адыгея. Мужчина рассказал, что оставил сумку с вещами на крыше своего автомобиля, а затем не заметил, как она упала во время движения.

Через несколько дней ему позвонил незнакомый мужчина и сообщил, что нашел его портфель с документами на трассе в Курганинском районе. Потерпевший, проверив содержимое, обнаружил, что из сумки пропала банковская карта с суммой более 14 тысяч рублей на счете.

Правоохранители задержали 31-летнего жителя Армавира. Мужчина, работая экспедитором, в селе Вольном республики Адыгея нашел сумку потерпевшего на автодороге и забрал ее. Позже он забрал конверт с банковской картой и пин-кодом, а документы и портфель выбросил.

- В банкомате злоумышленник отключил услугу смс-оповещения и снял со счета заявителя все деньги, которые уже потратил, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

За кражу на экспедитора завели уголовное дело. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. Молодому человеку грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU