В Краснодаре на 90 суток закрыли ЗИП

6 Май 2020 2020-05-06T09:35:22+03:00

В здании не соблюдались нормы пожарной безопасности

Изменить размер текста: A A

В отдел судебных приставов Краснодара поступил исполнительный документ о приостановлении деятельности ОАО «КРАСНОДАРСКИЙ ЗИП». Документ был выдан Первомайским районным судом краевой столицы.

Приставом-исполнителем в тот же день было возбуждено исполнительное производство. В итоге, ЗИП закрыли на 90 суток, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Как стало известно, в здании не соблюдались нормы пожарной безопасности. Все помещения акционерного общества были опечатаны, директор организации предупрежден об уголовной ответственности в соответствии со ст. 315 УК РФ.

Напомним, на Кубани началось строительство школы. Ее готовность в Кореновском районе составляет 20 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU