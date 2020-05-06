2020-05-06T09:35:22+03:00
Общество

В Краснодаре на 90 суток закрыли ЗИП

В здании не соблюдались нормы пожарной безопасности
Александра ПОДУШКО
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Фото: УФССП по краюФото: УФССП по краю
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В отдел судебных приставов Краснодара поступил исполнительный документ о приостановлении деятельности ОАО «КРАСНОДАРСКИЙ ЗИП». Документ был выдан Первомайским районным судом краевой столицы.

Приставом-исполнителем в тот же день было возбуждено исполнительное производство. В итоге, ЗИП закрыли на 90 суток, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Как стало известно, в здании не соблюдались нормы пожарной безопасности. Все помещения акционерного общества были опечатаны, директор организации предупрежден об уголовной ответственности в соответствии со ст. 315 УК РФ.

Напомним, на Кубани началось строительство школы. Ее готовность в Кореновском районе составляет 20 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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