На Кубани бизнесмен причинил ущерб двум школам на крупную сумму

6 Май 2020 2020-05-06T10:00:38+03:00

Он причинил ущерб бюджету на сумму более 170 тысяч рублей

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В Кущевском районе в отношении недобросовестного предпринимателя возбуждено уголовное дело.

Сотрудники ведомства провели проверку. Они установили, что в рамках реализации национального проекта «Образование», мужчина стал победителем аукциона на закупку интерактивного оборудования.

Заведомо введя в заблуждение директоров школ, он поставил в 2 образовательных учреждения 20 ноутбуков. Техника по своим функциональным характеристикам была менее мощной, чем это было предусмотрено договорами.

- По данному факту материалы проверки направлены в следственный орган, по результатам рассмотрения которого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU