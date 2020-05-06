В 11 районах Кубани предприятия изготавливают гигиенические маски для лица

6 Май 2020 2020-05-06T10:37:55+03:00

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После введения в регионе режима повышенной готовности предприятия стали производить защитные маски для лица. Они готовы поставлять их в аптеки и торговые сети. Также приобрести маски можно оптом и в розницу на производствах.

– Сегодня их производят более 30 предприятий из 11 районов. Производственных мощностей достаточно, чтобы выпускать более 60 тысяч изделий в сутки. Это и тканевые маски многоразового использования, и одноразовые из нетканых материалов, – прокомментировал вице-губернатор Василий Швец.

- Все маски изготовлены в соответствии с техтребованиями и прошли добровольную сертификацию, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, что с 30 апреля в Краснодарском крае по рекомендации Роспотребнадзора введен обязательный масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU