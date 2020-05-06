Тренд на понижение: в условиях карантина в Сочи и Краснодаре заметно дешевеет аренда жилья
Федеральный портал недвижимости «Мир квартир» провел исследование изменения стоимости аренды жилья в 70 городах России с населением свыше 300 тысяч человек.
Как выяснилось, в условиях карантинных мер,принятых в подавляющем большинстве регионов, стоимост аренды жилья снизилась в апреле в среднем по стране на 2,5 %.
Однако, в целом ряде регионов и городов этот тренд оказался гораздо более ярко выраженным. Это касается, например Москвы, Московской области, а также Краснодара и Сочи.
В последних двух случаях стоимость аренды 2-комнатных квартир за последний месяц снизилась, соответственно на 7,6 и 5,2 %.
В среднем аренда «двушки» в Краснодаре сейчас обходится в 20,6 тысяч рублей,а в Сочи 28,8 тысяч.
- Сильнее всего подешевели съемные квартиры в регионах с высокой активностью (Московская область, Сочи). Это объясняется тем, что во время режима повышенной готовности и самоизоляции оттуда произошел отток трудовых мигрантов, – отметил Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР».
ИСТОЧНИК KP.RU