2020-05-06T10:35:19+03:00
Происшествия

На Кубани на 10 суток закрыли магазин

Он продолжал работать во время карантина
Александра ПОДУШКО
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На Кубани на 10 суток закрыли магазинНа Кубани на 10 суток закрыли магазинФото: Архив "КП"
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В Красноармейском районе судебными приставами были опечатаны двери магазина, занимающегося ремонтом и продажей бытовой техники и газонокосилок. Он продолжал работать во время карантина.

Исполнительный документ о приостановлении деятельности торгово-сервисного центра «Виктория» поступил в отдел судебных приставов. Сотрудник ведомства незамедлительно выехал по месту расположения торговой точки, в хутор Трудобеликовский.

Владельцу магазина вручили постановление о возбуждении исполнительного производства, после чего двери были опечатаны. Деятельность торговой точки приостановили на 10 суток.

- Индивидуальный предприниматель был официально предупрежден об ответственности в случае неисполнения решения суда, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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