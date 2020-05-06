В обсерваторы Краснодара 5 мая из аэропорта отправили 34 человека

6 Май 2020 2020-05-06T11:04:59+03:00

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Всего в Краснодар прилетели 668 пассажиров. Аэропорт города принял 12 рейсов - из Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, Сыктывкара, Калуги, Тамбова, Новосибирска и Челябинска.

- Всем прибывшим проверили температуру и выдали предписание о необходимости самоизоляции. На двухнедельный карантин в обсерваторы отправили 34 жителей из других регионов страны, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Жителям Кубани нужно соблюдать обязательный 14-дневный карантин дома.

Прибывающие в Краснодарский край всеми видами транспорта из других регионов должны сообщать об этом на «горячую линию» по телефонам 8-800-2000-366, 8-918-677-49-89.

Напомним, в Краснодаре 5 мая за нарушение карантина оштрафовали 187 человек. Еще 217 горожан получили предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU