В аптеках Сочи начали раздачу георгиевских лент

6 Май 2020 2020-05-06T11:15:32+03:00

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Жителям Сочи в преддверии 75-ой годовщины Победы на этот раз предлагается пересылать виртуальную ленту своим знакомым через мессенджеры, или публиковать фотографии с георгиевской лентой на груди в социальных сетях.

Получить символ празднования Победы в Великой Отечественной войне можно будет бесплатно, с соблюдением всех санитарных норм. - Георгиевские ленты будут выдаваться по следующим адресам: Магазины «Магнит» - ул. Калараша, 111, - ул. Победы, 1 А, - ул. Циолковского, 3, - ул. Транспортная, 2, - пер. Виноградный 2, - ул. Приреченская, 2/5. Магазины «Перекрёсток» - ул. Учительская, 6, - ул. Горная Карусель, 3, - ул. Московская, 3. Торговый центр «Апельсин» - ул. Ленина, 156, — говорится в сообщении мэрии Сочи.

Как ранее сообщалось, в муниципальных аптеках курорта организована раздача медицинских масок.

ИСТОЧНИК KP.RU