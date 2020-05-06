В условиях карантина полиция Краснодара проводит профилактику семейного насилия

6 Май 2020 2020-05-06T11:15:49+03:00

Также правоохранители проверяют объекты общепита и торговли

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В период карантина сотрудники полиции города продолжают мероприятия по обеспечению общественной безопасности и профилактике домашнего насилия. Также они проверяют объекты общепита и торговли.

Как рассказал заместитель начальника полиции управления МВД России по Краснодару Иван Коробченко, правоохранительные органы работают в усиленном режиме.

Так, начиная с 15 марта, за нарушение самоизоляции составили 1447 протоколов (ст. 6.3 ч. 2 КоАП РФ). За распространение фейков в Интернете составили три административных протокола (ст. 13.15 ч.9 КоАП РФ).

- Также для профилактики домашнего насилия в период самоизоляции участковые обходят дома местных жителей, беседуют с горожанами. Особое внимание сейчас уделяют тем, у кого уже были случаи нарушения в семейно-бытовых отношениях, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

- Управление МВД по Краснодару совершенно верно сделало акцент на профилактику домашнего насилия. Прошу эту работу не ослаблять и дополнительно обратить внимание на работу среди несовершеннолетних, - отметил глава города Евгений Первышов.

ИСТОЧНИК KP.RU