2020-05-06T11:41:58+03:00
Происшествия

На Кубани парень хранил дома 60 граммов N-метилэфедрона

Пакет с наркотиками он нашел в лесополосе
Александра ПОДУШКО
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На Кубани парень хранил дома 60 граммов N-метилэфедронаНа Кубани парень хранил дома 60 граммов N-метилэфедронаФото: Архив "КП"
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Полицейские Староминского района заподозрили 48-летнего местного жителя в хранении запрещенных веществ.

Дом мужчины осмотрели. У него нашли 21 полимерный сверток с N-метилэфедроном общей массой более 60 граммов. Это подтвердило проведенное исследование.

- Выяснилось, что подозреваемый обнаружил пакет со свертками в лесополосе в Туапсинском районе и хранил для личного употребления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит 10 лет тюрьма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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