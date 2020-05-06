На Кубани парень хранил дома 60 граммов N-метилэфедрона
Полицейские Староминского района заподозрили 48-летнего местного жителя в хранении запрещенных веществ.
Дом мужчины осмотрели. У него нашли 21 полимерный сверток с N-метилэфедроном общей массой более 60 граммов. Это подтвердило проведенное исследование.
- Выяснилось, что подозреваемый обнаружил пакет со свертками в лесополосе в Туапсинском районе и хранил для личного употребления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит 10 лет тюрьма.
ИСТОЧНИК KP.RU