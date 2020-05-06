На Кубани парень хранил дома 60 граммов N-метилэфедрона

6 Май 2020 2020-05-06T11:41:58+03:00

Пакет с наркотиками он нашел в лесополосе

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Полицейские Староминского района заподозрили 48-летнего местного жителя в хранении запрещенных веществ.

Дом мужчины осмотрели. У него нашли 21 полимерный сверток с N-метилэфедроном общей массой более 60 граммов. Это подтвердило проведенное исследование.

- Выяснилось, что подозреваемый обнаружил пакет со свертками в лесополосе в Туапсинском районе и хранил для личного употребления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит 10 лет тюрьма.

ИСТОЧНИК KP.RU