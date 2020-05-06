2020-05-06T11:53:48+03:00
Общество

Первая в России ипотека со ставкой 6,25% годовых выдана клиенту строительной компании АСК - Абсолют банком

Первым клиентом, получившим одобрение по льготной ипотечной ставке 6,25% годовых, подписавшим кредитный договор, стал клиент строительной компании АСК
Иван Егоров
Поделиться:
Фото: АСК.Фото: АСК.
Изменить размер текста:

Ипотечный кредит выдан АКБ «Абсолют банк» (ПАО).

Кредит по льготной ставке 6,25% годовых получил житель Краснодара, который приобрел квартиру в жилом комплексе «Ясный», литер 1. Подача документов, одобрение сделки были проведены в электронной форме.

Удаленная форма работы по покупке недвижимости позволяет клиенту без визита в офис выбрать интересующий объект недвижимости, оформить все необходимые документы. При этом электронная подача и регистрация документов делают процесс проведения сделки комфортным и быстрым. При необходимости обмена документами с клиентом курьерская служба компании АСК пришлет курьера по указанному адресу с соблюдением необходимых мер безопасности.

- Мы поздравляем нашего клиента с покупкой квартиры в жилом комплексе компании АСК, - сказал Алексей Яровой, генеральный директор Строительной компании АСК. - Желаем только счастливых моментов в новом доме. Чтобы покупка квартиры была действительно приятной и безопасной, мы со своей стороны дарим страховой полис, который будет гарантировать финансовую безопасность совершенной сделки. Сертификат финансовой безопасности будет вручен сразу после регистрации договора в Росреестре.

Жилой комплекс «Ясный», расположенный в микрорайоне Гидростроителей Краснодара на улице с одноименным названием – Гидростроителей, 59/1, состоит из трех 18-этажных домов, один из которых уже введен в эксплуатацию, еще два дома будут сданы во втором полугодии 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Анапе в ДТП погиб мотоциклист
В обсерваторах Кубани выявили 29 заболевших коронавирусом
На Кубани ЕГЭ 2020 могут перенести на июль
Ко Дню Победы РНКБ оказал ветеранам помощь в размере 5 млн рублей
В Сочи вор тщательно изучил магазин перед кражей выручки
На Кубани машина влетела в дерево
Кубанские депутаты заслушали отчет о работе Контрольно-счетной палаты в 2019 году
Хор Турецкого споет о Победе онлайн
В Краснодаре на берегу Покровского озера благоустраивают сквер «Дмитриевский»
В Каневском районе мужчина убил мать мобильным телефоном
В Лабинске оштрафовали нарушителя карантина, который пытался нарвать цветы возлюбленной
Трое застройщиков в Сочи могут получить по 10 лет за крупное мошенничество
В Курганинском районе два местных жителя до смерти забили мужчину
Первая в России ипотека со ставкой 6,25% годовых выдана клиенту строительной компании АСК - Абсолют банком
На Кубани парень хранил дома 60 граммов N-метилэфедрона
В условиях карантина полиция Краснодара проводит профилактику семейного насилия
В аптеках Сочи начали раздачу георгиевских лент
В обсерваторы Краснодара 5 мая из аэропорта отправили 34 человека
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 6 мая 2020 года снова увеличилось на 97 человек
На Кубани на 10 суток закрыли магазин
Тренд на понижение: в условиях карантина в Сочи и Краснодаре заметно дешевеет аренда жилья
В 11 районах Кубани предприятия изготавливают гигиенические маски для лица
На Кубани бизнесмен причинил ущерб двум школам на крупную сумму
В Краснодаре на 90 суток закрыли ЗИП