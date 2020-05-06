Первая в России ипотека со ставкой 6,25% годовых выдана клиенту строительной компании АСК - Абсолют банком

6 Май 2020 2020-05-06T11:53:48+03:00

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Ипотечный кредит выдан АКБ «Абсолют банк» (ПАО).

Кредит по льготной ставке 6,25% годовых получил житель Краснодара, который приобрел квартиру в жилом комплексе «Ясный», литер 1. Подача документов, одобрение сделки были проведены в электронной форме.

Удаленная форма работы по покупке недвижимости позволяет клиенту без визита в офис выбрать интересующий объект недвижимости, оформить все необходимые документы. При этом электронная подача и регистрация документов делают процесс проведения сделки комфортным и быстрым. При необходимости обмена документами с клиентом курьерская служба компании АСК пришлет курьера по указанному адресу с соблюдением необходимых мер безопасности.

- Мы поздравляем нашего клиента с покупкой квартиры в жилом комплексе компании АСК, - сказал Алексей Яровой, генеральный директор Строительной компании АСК. - Желаем только счастливых моментов в новом доме. Чтобы покупка квартиры была действительно приятной и безопасной, мы со своей стороны дарим страховой полис, который будет гарантировать финансовую безопасность совершенной сделки. Сертификат финансовой безопасности будет вручен сразу после регистрации договора в Росреестре.

Жилой комплекс «Ясный», расположенный в микрорайоне Гидростроителей Краснодара на улице с одноименным названием – Гидростроителей, 59/1, состоит из трех 18-этажных домов, один из которых уже введен в эксплуатацию, еще два дома будут сданы во втором полугодии 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU