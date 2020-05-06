6 Май 2020 2020-05-06T12:03:00+03:00

В Курганинском районе два местных жителя до смерти забили мужчину Фото: Архив "КП"

Их уже заключили под стражу

Изменить размер текста: A A

В Краснодарском крае мужчины 31 и 35 лет обвиняются в причинении телесных повреждений 32-летнему знакомому, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Инцидент произошел вечером 2 мая. Мужчины были в гостях у знакомой в одном из домов на улице Ленина станицы Темиргоевской.

Они начали выпивать, и в какой-то между мужчинами произошел конфликт. Со слов 35-летнего обвиняемого 32-летний знакомый оскорбил его супругу. В ходе ссоры подозреваемые избили мужчину, после чего ушли домой.

Тело погибшего поздно ночью нашла хозяйка дома. Об этом она сообщила в полицию и вызвала на место скорую. Врачи констатировали смерть потерпевшего.

- Обвиняемых заключили под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются обстоятельства происшествия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU