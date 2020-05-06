Трое застройщиков в Сочи могут получить по 10 лет за крупное мошенничество

6 Май 2020 2020-05-06T12:02:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сочи завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей в возрасте 30, 38 и 40 лет по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

По данным следствия, обвиняемые заключили договоры с двумя жительницами курорта на строительство и продажу квартир на общую сумму в 10 миллионов рублей.

При этом застройщики прекрасно знали что возводимое ими строение признано судом самовольной постройкой и подлежит сносу,- но предпочли не извещать об этом покупательниц.

В ходе предварительного следствия одной из женщин частично возмещен причиненный материальный ущерб в сумме полутора миллионов рублей.

На период предварительного следствия злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следственным подразделением УВД города Сочи собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направлено в суд.

Санкции статьи предусматривают наказание для не в меру предприимчивых застройщиков в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU