Трое застройщиков в Сочи могут получить по 10 лет за крупное мошенничество
В Сочи завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей в возрасте 30, 38 и 40 лет по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
По данным следствия, обвиняемые заключили договоры с двумя жительницами курорта на строительство и продажу квартир на общую сумму в 10 миллионов рублей.
При этом застройщики прекрасно знали что возводимое ими строение признано судом самовольной постройкой и подлежит сносу,- но предпочли не извещать об этом покупательниц.
В ходе предварительного следствия одной из женщин частично возмещен причиненный материальный ущерб в сумме полутора миллионов рублей.
На период предварительного следствия злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Следственным подразделением УВД города Сочи собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направлено в суд.
Санкции статьи предусматривают наказание для не в меру предприимчивых застройщиков в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU