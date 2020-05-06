В Лабинске оштрафовали нарушителя карантина, который пытался нарвать цветы возлюбленной

6 Май 2020 2020-05-06T12:11:54+03:00

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Забавный, но, тем не менее, неприятный инцидент произошел на днях в центре Лабинска. 35-летний местный житель Александр М. (имя изменено – авт.) вышел на улицу, вероятно, подышать свежим воздухом.

Тут же его поманила клумба соседки – разноцветных тюльпанов там была, кажется, не одна сотня. Мужчина захотел нарвать букет своей даме, но завалился и встать больше не смог. В этот момент мимо проходил незнакомец, который, возможно, подумал, что Александру плохо, и вызвал полицейских.

- От неизвестного гражданина поступило сообщение, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения лежит в клумбе. По приезду сотрудников полиции он пояснил, что хотел нарвать цветов у своей соседки, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах Лабинска.

На 35-летнего жителя Лабинска составили протокол за нарушение карантинного режима. Теперь-то Александр, наверное, понял, что плохо не только рвать цветы на чужих клумбах, но и выходить на улицы с не жизненно необходимой целью, да еще в пьяном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU