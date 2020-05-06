В Каневском районе мужчина убил мать мобильным телефоном
Инцидент произошел вечером 13 марта в Каневском районе. Мужчина был у себя дома, когда поссорился со своей 83-летней матерью. Он нанес ей мобильным телефоном один удар в висок.
- В результате он причинил ей тяжкие телесные повреждения, от которых пожилая женщина умерла на следующий день в больнице, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Прокуратура Каневского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего местного жителя. Предварительное расследование было проведено территориальным отделом СКР по Краснодарскому краю. Материалы направлены в Каневской районный суд.
Обвиняемы находится под стражей. Жителю Каневской грозит до 15 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU