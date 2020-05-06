2020-05-06T13:22:23+03:00
Общество

В Краснодаре на берегу Покровского озера благоустраивают сквер «Дмитриевский»

Обновление проводят по программе «Формирование комфортной городской среды»
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Сквер «Дмитриевский» площадью в 1,7га расположен вдоль улицы Карасунской Набережной на берегу Покровского озера в Краснодаре. Благоустройство проходит по программе «Формирование комфортной городской среды».

- Обновленный сквер дополнит парк рядом со стадионом «Кубань». Завершат работы в августе 2020 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Сейчас в сквере делают вертикальную планировку территории, разметку для дальнейшего обустройства детской и спортивной площадок.

Здесь также установят фотозону. На береговой линии уложат специальные деревянные настилы, чтобы жители могли ближе подойти к воде. Кроме этого полностью отремонтируют подпорные стенки вдоль прогулочных аллей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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