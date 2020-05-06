Хор Турецкого споет о Победе онлайн

6 Май 2020 2020-05-06T13:09:12+03:00

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В честь 75-летия Победы и в рамках Года памяти и славы «Хор Турецкого» исполнит любимые песни о мире, подвиге и любви впервые в онлайн-формате.Трансляцию покажут 7 мая в 18:00 на YouTube-канале.

Артисты исполнят «Бухенвальдский набат», «Катюшу», «Смуглянку» и, конечно же, «День Победы». Специальным гостем станет женская группа SOPRANO.

Сразу же после концерта состоится премьерный показ документального фильма «Хор Турецкого» и SOPRANO – «Песни Победы».Там расскажут о марафоне коллективов, который состоялся в 12 странах мира в мае 2019 года. Тогда «Песни Победы» прозвучали от Москвы и Берлина до Вашингтона и Пекина.

СПРАВКА «КП»

«Песни Победы» – уникальный музыкальный марафон известных российских коллективов «Хора Турецкого» и арт-группы SOPRANO. Он при поддержке правительства Москвы состоялся за рубежом на центральных площадях столиц в 14 странах мира, собрав более 1 миллиона участников и около 15 миллионов онлайн-зрителей.

Впервые проект состоялся в Москве на Поклонной горе в 2015 году в рамках празднования 70-летия Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU