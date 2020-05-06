2020-05-06T13:45:02+03:00
Общество

Кубанские депутаты заслушали отчет о работе Контрольно-счетной палаты в 2019 году

Также обсудили вопрос о распределении бюджетных средств, выделяемых на борьбу с новым вирусом
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба ЗСКФото: пресс-служба ЗСК
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6 мая спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко провел еженедельное планерное совещание. На мероприятии депутаты заслушали отчет о работе Контрольно-счетной палаты в 2019 году.

С докладом выступила заместитель председателя Палаты Наталья Романец. По ее словам, в 2019 году провели более 260 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в рамках которых проверили около 500 объектов.

Так, в отчетном году аудиторы уделяли особое внимание вопросу создания и оснащения новых мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях. В данном направлении был отмечен дефицит финансирования из бюджетов всех уровней. Также зафиксировали низкий уровень контроля за ходом выполнения строительных работ. Это приводило к несоблюдению графиков и переносу сроков ввода объектов в эксплуатацию.

В ходе обсуждения представленного отчета спикер ЗСК уделил особое внимание контролю за распределением денег, выделяемых на борьбу с вирусом в период пандемии.

По итогам обсуждения работа Контрольно-счетной палаты в 2019 году была признана удовлетворительной. Депутаты приняли резолюцию, в которой изложены рекомендации по обеспечению устранения выявленных недостатков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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