2020-05-06T13:52:27+03:00
Происшествия

На Кубани машина влетела в дерево

Три человека получили травмы
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГИБДД по краюФото: ГИБДД по краю
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5 мая в 18:15 в станице Успенской по улице Республиканской произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 53-летний водитель за рулем машины марки «Чери» не справился с управлением, съехал на обочину и влетел в дерево, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, водитель и двое пассажиров – 48-летняя женщина, 55-летний мужчина получили травмы.

Все обстоятельства выясняются. Было установлено, что водитель управлял автомобилем, находясь в алкогольном опьянении.

Напомним, в Лабинске оштрафовали нарушителя карантина, который пытался нарвать цветы возлюбленной. Мужчину нашли в клумбе с тюльпанами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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