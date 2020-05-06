На Кубани машина влетела в дерево

6 Май 2020 2020-05-06T13:52:27+03:00

Изменить размер текста: A A

5 мая в 18:15 в станице Успенской по улице Республиканской произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 53-летний водитель за рулем машины марки «Чери» не справился с управлением, съехал на обочину и влетел в дерево, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, водитель и двое пассажиров – 48-летняя женщина, 55-летний мужчина получили травмы.

Все обстоятельства выясняются. Было установлено, что водитель управлял автомобилем, находясь в алкогольном опьянении.

Напомним, в Лабинске оштрафовали нарушителя карантина, который пытался нарвать цветы возлюбленной. Мужчину нашли в клумбе с тюльпанами.

ИСТОЧНИК KP.RU