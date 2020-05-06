В Сочи вор тщательно изучил магазин перед кражей выручки
В дежурную часть полиции Адлерского района Сочи обратилась 35-летняя местная жительница. Она рассказала что из ее торгового павильона похищены 23 тысячи рублей.
Оперативники угрозыска сумели установить личность и местонахождение подозреваемого в совершении кражи.
Полицейские задержали его на одной из улиц курорта. В отделе полиции мужчина сознался в совершенной краже.
Он рассказал, что провел рекогносцировку , и сначала пришел в магазин под видом покупателя для того,чтобы увидеть куда продавец прячет деньги.
Затем ночью он выбил дверь и забрал выручку из магазина. Деньги он потратил на свои нужды.
В настоящее время по факту кражи следственным подразделением УВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
- Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи до 5 лет лишения свободы,- сообщает УВД Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU