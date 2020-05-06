2020-05-06T13:55:17+03:00
Общество

В Сочи вор тщательно изучил магазин перед кражей выручки

Долго гулять на свободе с похищенным ему не пришлось
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи вор изучил магазин перед кражей. Фото УВД СочиВ Сочи вор изучил магазин перед кражей. Фото УВД Сочи
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В дежурную часть полиции Адлерского района Сочи обратилась 35-летняя местная жительница. Она рассказала что из ее торгового павильона похищены 23 тысячи рублей.

Оперативники угрозыска сумели установить личность и местонахождение подозреваемого в совершении кражи.

Полицейские задержали его на одной из улиц курорта. В отделе полиции мужчина сознался в совершенной краже.

Он рассказал, что провел рекогносцировку , и сначала пришел в магазин под видом покупателя для того,чтобы увидеть куда продавец прячет деньги.

Затем ночью он выбил дверь и забрал выручку из магазина. Деньги он потратил на свои нужды.

В настоящее время по факту кражи следственным подразделением УВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

- Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи до 5 лет лишения свободы,- сообщает УВД Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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